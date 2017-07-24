Дніпро: через стрілянину загинули двоє людей

Копирайт изображения UNIAN

У поліції повідомили, що у Дніпрі на проспекті Гагаріна сталася стрілянина, двоє людей загинули, ще чотирьох ушпиталили.

У місті ввели оперативний план "Сирена". Ніхто з тих, хто проходив повз, не постраждав, підкреслили правоохоронці.

"Близько 19.50 невідомі під'їхали на автомобілі та з автоматичної зброї спричинили вогнепальні поранення п'ятьом громадянам, які перебували на літньому майданчику кафе. Після цього зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі", - уточнили у поліції.

Через стрілянину один чоловік загинув на місці, п'ятьох ушпиталили. Пізніше ще один чоловік помер від отриманих травм.

На місці події працює слідчо-оперативна група.