Ліси на Французькій Рив'єрі та Корсиці охопили пожежі

  • 25 липня 2017
Пожежний літак намагається загасити лісову пожежу Карросі поблизу Ніцци Копирайт изображения EPA
Image caption Пожежний літак намагається загасити лісову пожежу поблизу Ніцци

Через спекотну, суху та вітряну погоду на південному сході Франції почались пожежі.

Вони охопили території острова Корсика, міста Каррос, що поблизу Ніцци, та Сен-Тропе.

Людей із сотень будинків евакуйовано.

"Це дуже небезпечний день", - сказав агенції AFP очильник Сил цивільної оборони Франції Мішель Берньє.

Пожежі почалися у понеділок, і рятувальники працювали всю ніч проти вівторка.

Копирайт изображения EPA
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Image caption Внаслідок пожежі постраждав національний парк Préalpes d'Azur
Копирайт изображения AFP / Getty Images
Image caption Пожежа на Корсиці
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Image caption Полум'я у Бігульї на острові Корсика

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