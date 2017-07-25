Ліси на Французькій Рив'єрі та Корсиці охопили пожежі

Копирайт изображения EPA Image caption Пожежний літак намагається загасити лісову пожежу поблизу Ніцци

Через спекотну, суху та вітряну погоду на південному сході Франції почались пожежі.

Вони охопили території острова Корсика, міста Каррос, що поблизу Ніцци, та Сен-Тропе.

Людей із сотень будинків евакуйовано.

"Це дуже небезпечний день", - сказав агенції AFP очильник Сил цивільної оборони Франції Мішель Берньє.

Пожежі почалися у понеділок, і рятувальники працювали всю ніч проти вівторка.

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Копирайт изображения EPA Image caption Внаслідок пожежі постраждав національний парк Préalpes d'Azur

Копирайт изображения AFP / Getty Images Image caption Пожежа на Корсиці