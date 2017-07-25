Ліси на Французькій Рив'єрі та Корсиці охопили пожежі
- 25 липня 2017
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Через спекотну, суху та вітряну погоду на південному сході Франції почались пожежі.
Вони охопили території острова Корсика, міста Каррос, що поблизу Ніцци, та Сен-Тропе.
Людей із сотень будинків евакуйовано.
"Це дуже небезпечний день", - сказав агенції AFP очильник Сил цивільної оборони Франції Мішель Берньє.
Пожежі почалися у понеділок, і рятувальники працювали всю ніч проти вівторка.