"Мені немає чого приховувати": як зять Трампа Кушнер захищався в сенаті

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Чоловік Іванки Трамп і радник президента США Джаред Кушнер на слуханнях у сенаті відкинув будь-які звинувачення у зв'язках з Росією і порушеннях під час передвиборчої кампанії.

Верхня палата конгресу США розслідує можливе втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів.

Пан Кушнер, який був одним з керівників виборчого штабу Дональда Трампа, заявив, що всі його дії були правильними.

Він також заперечив будь-які зв'язки з Росією.

Зараз 36-річний чоловік Іванки Трамп обіймає посаду старшого радника президента. Перед виборами він відповідав за інтернет-стратегію виборчої кампанії.

Під час виступу в Білому домі після слухань комітету з розвідки, які відбулися за закритими дверима, Джаред Кушнер повідомив, що надав всю інформацію, яку в нього просили.

"Я хочу однозначно заявити: я не вступав у змову з Росією, і я не знаю жодного з учасників виборчої кампанії, хто би вступав", - сказав радник.

У вівторок пан Кушнер, який зазвичай намагається уникати журналістів і згадок свого імені в пресі, має виступити на аналогічному засіданні в палаті представників.

У понеділок перед слуханнями він оприлюднив заяву, в якій повідомив, що у нього майже не було контактів з російськими представниками, і пізніше додав, що таких було "хіба чотири".

Він, зокрема, згадав зустріч з юристом Наталією Весельницькою в червні минулого року. За деякими даними, вона пропонувала пану Кушнеру компромат на Гілларі Клінтон.

Радник президента зізнався, що на зустріч запізнився, зрозумів, що нічого конкретного там не обговорювали, і назвав її "марним витрачанням часу".

За словами Джареда Кушнера, він не розмовляв з пані Весельницькою ані до, ані після цієї зустрічі, і навіть думати забув про неї, доки в червні не сплила тема електронного листування за участю сина президента, Дональда Трампа-молодшого.

За словами Трампа-молодшого, на тій зустрічі також був присутній колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт, і жодних компрометуючих матеріалів на Гілларі Клінтон їм не передавали.