У фонтанах Ватикану через посуху перекривають воду
Через посуху в Італії у відомих фонтанах Ватикану почали перекривати воду.
Цей захід відповідає вченням Папи Франциска щодо збереження навколишнього середовища.
У енцикліці 2015 року Папа засудив марнотратство природних ресурсів та підкреслив важливість чистої питної води.
У Ватикані налічується близько 100 фонтанів. Усі вони будуть вимкнені, зокрема ті, що розташовані у садах Ватикану.
Речник Ватикану Грег Берг заявив агенції Reuters, що не пригадує, коли ще до у Ватикані вдавалися до такого заходу.
Він також пояснив, що у такий спосіб Ватикан висловлює солідарність із Римом в часи кризи, яку спричинила посуха.
Тривала посуха уразила дві третини сільськогосподарських угідь в Італії. Збитки від неї наразі оцінюють у 2 мільярди євро.