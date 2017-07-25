У фонтанах Ватикану через посуху перекривають воду

Копирайт изображения EPA Image caption У Ватикані близько 100 фонтанів, і всі вони будуть закриті

Через посуху в Італії у відомих фонтанах Ватикану почали перекривати воду.

Цей захід відповідає вченням Папи Франциска щодо збереження навколишнього середовища.

У енцикліці 2015 року Папа засудив марнотратство природних ресурсів та підкреслив важливість чистої питної води.

У Ватикані налічується близько 100 фонтанів. Усі вони будуть вимкнені, зокрема ті, що розташовані у садах Ватикану.

Речник Ватикану Грег Берг заявив агенції Reuters, що не пригадує, коли ще до у Ватикані вдавалися до такого заходу.

Він також пояснив, що у такий спосіб Ватикан висловлює солідарність із Римом в часи кризи, яку спричинила посуха.

Тривала посуха уразила дві третини сільськогосподарських угідь в Італії. Збитки від неї наразі оцінюють у 2 мільярди євро.