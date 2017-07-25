Стрілянина у Дніпрі сталася через "економічні відносини"

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Стрілянина у Дніпрі сталася внаслідок з'ясування "економічних відносин". Про це на брифінгу повідомив Олег Грозь, заступник начальника поліції Дніпропетровщини.

За його словами, у понеділок близько 19:00 в ресторані на пр. Гагаріна у Дніпрі учасники інциденту зустрілися, щоб вирішити саме економічні відносини.

"Сторони не порозумілися, і одна із них вирішила це силовим способом", - сказав він на брифінгу.

Це єдина версія, яку наразі розглядає слідство.

Загиблі та постраждалі

Внаслідок стрілянини двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранення.

Олексій Вагнер загинув на місці, Максим Іващук - у лікарні. Особи цих загиблих, ветеранів АТО, підтвердив Олег Грозь.

П'ятеро постраждалих наразі перебувають у лікарні.

З них четверо нападників та поранений адвокат Едмонд Саакян, особу якого також підтвердив пан Грозь.

Нападники приїхали до лікарні на машині одного із них.

Саакяна та Іващука доставив у лікарню брат пана Саакяна. Максим Іващук помер у лікарні від отриманих поранень.

Олег Грозь також зауважив, що слідство цікавить ще щонайменше три особи, вони поки що не оголошені у розшук. Але загальна кількість учасників конфлікту наразі не встановлена.

З місця події вилучені автомат Калашникова та пістолети.

Слідчі дії тривають. Обставини ще з'ясовуються.

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