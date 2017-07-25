У ДСНС попередили про пожежну небезпеку в Україні

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Рятувальники попереджають, що найближчими днями через погодні умови в багатьох областях залишається дуже високим рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Так, за даними Укргідрометцентру, 25-31 липня надзвичайну пожежну небезпеку спостерігатимуть у Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях.

25-27 липня у Черкаській області та більшості районів Київської, 25 липня у Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях висока, місцями надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві та області також висока пожежна небезпека буде 25-27 липня.

ДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях.

Найближчі кілька днів в багатьох областях України триматиметься спека до 30 градусів.

За останню добу в Україні сталося 363 пожежі.