У Карпатах 13 людей потрапили до лікарні з отруєнням

Копирайт изображения facebook.com/pg/Сяйво-Карпат Image caption Туристи відпочивали у закладі відпочинку "Сяйво Карпат"

В Івано-Франківській області 13 людей, серед них 11 іноземців, потрапили до лікарні з харчовим отруєнням. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Люди потрапили до Верховинської лікарні близько 04.00 години ранку.

З них п'ятеро - це жителі Німеччини, шестеро з Польщі та двоє українців. Серед потерпілих - четверо дітей

В ОДА повідомили, що всі вони відпочивали у закладі "Сяйво Карпат", що в селі Красноїлля Верховинського району.

Їхній стан описують як середньої важкості. Причину отруєння встановлюють.

Всього в оздоровчому закладі було близько 80 людей.

На місці події працюють фахівці ДСНС.