У Карпатах 13 людей потрапили до лікарні з отруєнням
В Івано-Франківській області 13 людей, серед них 11 іноземців, потрапили до лікарні з харчовим отруєнням. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
Люди потрапили до Верховинської лікарні близько 04.00 години ранку.
З них п'ятеро - це жителі Німеччини, шестеро з Польщі та двоє українців. Серед потерпілих - четверо дітей
В ОДА повідомили, що всі вони відпочивали у закладі "Сяйво Карпат", що в селі Красноїлля Верховинського району.
Їхній стан описують як середньої важкості. Причину отруєння встановлюють.
Всього в оздоровчому закладі було близько 80 людей.
На місці події працюють фахівці ДСНС.