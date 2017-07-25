Холодницький: на депутатів і чиновників є 60 проваджень щодо незаконного збагачення

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У слідства є 60 проваджень з приводу незаконного збагачення чиновників. Про це розповів Назар Холодницький, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтерв'ю "Голосу країни".

"Це і міністри, і народні депутати, і керівники центральних... органів виконавчої влади. Процес триває. Є кримінальні провадження, які своєю чергою ідуть. І це не спинити", - розповів пан Холодницький.

Він не виключив, що до вересня буде ще кілька подань, якщо буде достатньо підстав для оголошення підозр.

Парламент, за його словами, розгляне їх не раніше вересня.

"У мене з детективами дуже часто є диспути з приводу достатності доказової бази. Ви бачили, як деякі активісти публічно пробують "змушувати" мене підписувати підозри. ... Не буде цього. Ні вони, ні одні, ні другі не зможуть мене "змусити". Моє завдання як прокурора, який здійснює нагляд, і детективів — показати і довести, що людина вчинила злочин. Зберуть докази — добре. Не зберуть — треба визнати і йти далі. Немає вибірковості", - розповів керівник САП.

Генпрокуратура підозрює депутат фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея у привласненні активів у значних розмірах, не підтверджених декларацією про доходи. Верховна Рада не дала згоди на його притягнення до кримінальної відповідальності.

Депутата від фракції "Радикальної партії" Андрія Лозового підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,7 млн грн. З нього парламент теж не зняв недоторканність.