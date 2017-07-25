США розглядають надання зброї Україні - Волкер

Копирайт изображения USA Embassy Image caption Курт Волкер відвідав зону АТО

Новий спеціальний представник Держдепартаменту США з вирішення конфлікту в Україні Курт Волкер заявив, що Вашингтон активно розглядає можливість надіслати Києву зброю для допомоги у боротьбі з проросійськими бойовиками.

В інтерв'ю ВВС Курт Волкер наголосив, що озброєння українських військ може змінити "підхід Москви".

Також він заявив, що не вважає, що такий крок спровокує Росію й відбудеться ескалація конфлікту.

"Я б сказав, що може статися як раз навпаки. Якщо Україна стратегічно слабка, а Росія - сильна, це дає Росії можливість "грати у війну" вздовж лінії зіткнення, бо вона становить загрозу для України", - вважає пан Волкер.

"Оборонні озброєння, які дозволять Україні захистити себе і, наприклад, знищувати танки, насправді допоможуть змінити задуми Росії. Знову ж таки, я не роблю прогнозів щодо наших намірів. Це - питання для подальшого обговорення і узгодження. Але, на мою думку, твердження, що це спровокує Росію або ж додасть сміливості Україні, є помилковим", - додав Курт Волкер.

На думку пана Волкера, успіх у встановленні миру на сході України потребуватиме, як він висловився, нового стратегічного діалогу з Росією.

Курт Волкер вже вдруге відвідує Україну після нещодавнього призначення спеціальним представником щодо України.

23 липня він відвідав зону АТО на Донбасі.

Минулого тижня від обстрілів на сході України загинула найбільша за останній час кількість українських військових. За два дні загинули одразу восьмеро українських військових.

Державний департамент США назвав це "найкривавішим днем в 2017 році" на сході України.