Трамп написав про українські спроби "саботувати" його кампанію

Копирайт изображения TWITTER.COM/POROSHENKO Image caption Петро Порошенко зустрічався з Дональдом Трампом 20 червня

Президент США Дональд Трамп дорікнув прокуратурі США через відсутність розслідування "українських спроб" саботувати його кампанію та допомогти Гілларі Клінтон.

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

"Українські спроби саботувати кампанію Трампа - "спокійна робота для посилення Клінтон". Тож, де розслідування Генерального прокурора", - написав пан Трамп.

У наступному твіті він закинув генпрокурору Джеффу Сешнсу, що той зайняв дуже слабку позицію щодо "злочинів Гілларі Клінтон". Зокрема, згадав про вміст електронної пошти та серверів партії.

Раніше у США кандидат на посаду директора ФБР Крістофер Рей заявляв про готовність вивчити і дати оцінку нібито спробам українських чиновників дискредитувати Дональда Трампа і членів його штабу під час виборчих перегонів.

Поштовхом до таких заяв стала стаття у виданні Politico про нібито співпрацю представниці посольства України в США зі штабом демократів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джаред Кушнер у епіцентрі скандалу через можливі зв'язки з Росією

Натомість посольство України у США заперечило можливу співпрацю з "Демократичною партією".

Допис пана Трампа у Twitter з'явився на фоні постійних скандалів через можливі зв'язки людей з оточення президента під час виборчої кампанії з представниками Росії.

Зокрема, останніми днями розгортається скандал навколо зятя Трампа Джареда Кушнера, який нібито хотів отримати у росіян компромат на Гілларі Клінтон.

Чинник України піднімався під час виборчих перегонів у США. Зокрема, саме з України почався скандал через можливі корупційні зв'язки керівника кампанії пана Трампа Пола Манафорта.

Того звинувачували в отриманні незаконних грошей від Партії регіонів.

Згодом через звинувачення у можливих зв'язках з Росією пана Манафорта звільнили з посади керівника кампанії Дональда Трампа.

У ході виборчої кампанії Петро Порошенко зустрівся у США з Гілларі Клінтон, проте з іншим кандидатом - Дональдом Трампом, зустрічі не було.