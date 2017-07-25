Кремль: поставки американської зброї Україні загострять конфлікт

Копирайт изображения ПРЕС-ЦЕНТР ШТАБУ АТО Image caption У Вашингтоні активно обговорюють можливість поставок озброєння українським збройним силам, заявив новий спецпредставник США по ситуації в Україні Курт Волкер (в центрі)

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що американські поставки зброї Україні можуть призвести до загострення конфлікту на південному сході країни.

Напередодні спеціальний представник Держдепартаменту США з вирішення конфлікту в Україні Курт Волкер розповів в інтерв'ю ВВС, що Вашингтон розглядає можливість поставок українській армії, зокрема, протитанкової зброї. Він наголосив, що озброєння українських військ може змінити "підхід Москви".

"Оборонні озброєння, які дозволять Україні захистити себе і, наприклад, знищувати танки, насправді допоможуть змінити задуми Росії. Знову ж таки, я не роблю прогнозів щодо наших намірів. Це - питання для подальшого обговорення і узгодження. Але, на мою думку, твердження, що це спровокує Росію або ж додасть сміливості Україні, є помилковим", - додав Курт Волкер.

Курт Волкер вдруге відвідав Україну після нещодавнього призначення спеціальним представником щодо України.

23 липня він був у зоні АТО на Донбасі. "Це не заморожений конфлікт, це гаряча війна. Це криза, яка вимагає невідкладної уваги, яку необхідно вирішити якомога швидше", - прокоментував Волкер те, що відбувається у зоні конфлікту на прес-конференції в Краматорську в суботу.

Минулого тижня від обстрілів на сході України загинула найбільша за останній час кількість українських військових. За два дні загинули одразу восьмеро українських військових.

Державний департамент США назвав це "найкривавішим днем в 2017 році" на сході України.

У неділю голова українського генштабу Віктор Муженко заявив, що Росія перекинула до кордону з Україною дивізії, "призначені для ведення швидких наступальних дій". Крім того Росія продовжує посилювати угруповання у Південному військовому окрузі зі столицею в Ростові-на-Дону.