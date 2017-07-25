Тренування з Кличком продали за 150 тисяч грн

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Спортивне тренування з чемпіоном світу і мером Києва Віталієм Кличком продали на благодійному аукціоні ProZorro за 150 тис. грн.

Аукціон за право тренування з Кличком стартував у вівторок, 25 липня, об 11:00 з ціни 1 тис. грн. і відбувався в три раунди. У ньому взяли участь 8 людей.

Найвища ставка, за якою визначився переможець, становила 150 тис. грн. Переможцем став київський забудовник Михайло Булигін.

"Віталій Кличко став нашим найдорожчим благодійним лотом" - написав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов у Facebook.

Всі кошти від аукціону підуть на купівлю апарату штучної вентиляції легень в дитячу клініку Інституту нейрохірургії.

"Я радий, що в аукціоні на ProZorro визначився переможець, з яким я із задоволенням поділюся секретами спортивного тренування. Впевнений, це буде цікаво та корисно. І не тільки для того, хто тренуватиметься, - адже ці 150 тисяч гривень підуть на благодійність", - заявив Віталій Кличко, якого цитує прес-служба КМДА.

За умовами аукціону, тренування має відбутися протягом наступного місяця з дня торгів. Віталій Кличко завершив кар'єру боксера у 2012 році.

Копирайт изображения unian Image caption Кличко за свою кар'єру отримав 45 перемог

На попередніх благодійних торгах зі стартовою ціною 100 грн сніданок з Нефьодовим придбали за 6,667 тис. грн, а похід у театр із заступником міністра енергетики та вугільної промисловості Наталією Бойко - за 9 тис. грн.

Сніданок з заступником міністра внутрішніх справ Анастасією Дєєвою виграли за 10 тис. грн.

Благодійний фонд ім. Святого Луки спільно з ProZorro.Продажі планують в рамках аукціону "Місяць доброти" зібрати близько 1 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень для дитячих операційних і реанімаційних відділень Інституту нейрохірургії (Київ).