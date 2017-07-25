Голова прикордонної служби подав у відставку

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Назаренко втратив свідомість на зустрічі президентів України та Білорусі

Голова державної прикордонної служби Віктор Назаренко подав у відставку, а президент задовольнив його заяву, повідомив ВВС Україна речник служби Олег Слободян.

"Так, інформація про заяву про відставку і її задоволення відповідає дійсності", - заявив пан Слободян ВВС Україна.

21 липня під час зустрічі президентів України та Білорусі голова державної прикордонної служби Віктор Назаренко втратив свідомість.

Після чого його винесли із зали та доправили до лікарні.

Тоді у ДПСУ заявили про гіпертонічний криз та перевтому 61-літнього керівника служби.

За даними ЗМІ, вже сьогодні президент України може призначити нового керівника відомства.