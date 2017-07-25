Рокер Еліс Купер знайшов забуту на 40 років роботу Воргола

Image caption Еліс Купер

Американський рок-музикант Еліс Купер знайшов роботу Енді Воргола, згорнуту на зберігання понад 40 років тому разом із концертним обладнанням.

Співак забув про роботу, назва якої Little Electric Chair («Маленьке електричне крісло), яку він отримав у подарунок у 1970-х.

"То був рок-н-рол, і ніхто з нас узагалі тоді не думав", - сказав менеджер Купера Шеп Гордон.

Один із різновидів цієї роботи Воргола був проданий на аукціоні Christie's у Нью-Йорку в 2014 році за 10,5 млн доларів .

Знахідка Купера, червоний шовк на полотні, була частиною серії "Смерть і катастрофи" Воргола. Її знайшли "скрученою в сувій" у шафці разом з набором реквізитів 1970-х років, повідомляє видання Guardian.

Це була декада, коли Купер і Воргол познайомилися і стали друзями. "Це був суцільний коловорот наркотиків і пиятики", - сказав пан Гордон, який протягом чотирьох десятиліть був менеджером рокера.

Купер, справжнє ім'я Вінсент Фурньє, переїхав до Нью-Йорка зі своєю покійною подругою Сінді Ланг.

За словами Гордона, їх познайомили з Ворголом у знаменитому нічному клубі Нью-Йорка Studio 54.

Копирайт изображения Twitter - phillyinformer

Сінді Ланг, яка з'явилася на обкладинці журналу Воргола Interview, пізніше попросила пана Гордона придбати роботу від її імені приблизно за 2500 доларів, оскільки вона планувала подарувати її Куперу на день народження.

"Еліс каже, що він пам'ятає розмову з Ворголом про цю картину. Він вважає, що розмова була справжньою, але він не міг би заприсягтися на Біблії, що це дійсно так", - сказав пан Гордон.

Частково пригадавши про свою розмову з художником, Купер почав підозрювати, що він може мати щось дійсно велике, і намагався пригадати більше.

Але Воргола відшукали завдяки матері Купера, яка, нарешті, допомогла знайти роботу.

"Ми розмовляли з матір'ю Еліса, яка припустила, що картина, ймовірно, все ще десь на складі зі старими речами", - сказав пан Гордон в інтерв'ю CNN.

Він додав, що пошуки тривали шість місяців і йому довелося перебрати багато непотребу, зокрема, макет електричного стільця, перш ніж йому вдалося знайти картину Воргола.

Пан Гордон сказав, що ще на початку 1970-х картина не вважалася особливо цінною. "Енді Воргол тоді ще не був "Енді Ворголом", - сказав він.

Автентичність роботи підтвердив експерт і знавець творчості Воргола Річард Польський.

"Треба було бачити обличчя Еліса, коли з'явилася оцінка Річарда Польського, - сказав Гордон і додав: - Його щелепа впала, і він подивився на мене:" Ви серйозно? І я цим володію!".