Компанія Michael Kors за $1,1 млрд купила бренд взуття Jimmy Choo

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Виробник модного одягу та сумок Michael Kors Holdings придбав британський елітний взуттєвий бренд Jimmy Choo. За оцінками, угоду уклали на суму 896 млн фунтів (1,1 млрд доларів).

Jimmy Choo оголосила про пошук покупця в квітні цього року. Останніми роками обсяги продажу компанії падали.

Згідно з умовами угоди, британський бренд стане підрозділом Michael Kors.

"Нам подобається гламурний стиль дизайнів Jimmy Choo і те, як вони задають тренди. Ми чекаємо, коли Jimmy Choo приєднається до нашої елітної групи", - заявив засновник і співвласник Michael Kors Holdings Майкл Корс.

План продажу британського бренду підтримав головний акціонер Jimmy Choo, компанія JAB Holdings.

Копирайт изображения PA Image caption Малайзійський дизайнер Джиммі Чу - засновник британського бренду

У заяві Michael Kors сказано, що злиття компаній має значно підвищити продажі Jimmy Choo, а також розширити асортимент товарів компанії.

У компанії також сподіваються на розширення числа моделей чоловічого взуття і на активніший вихід Jimmy Choo на світові ринки, в першу чергу - в Азії.

Jimmy Choo виробляє взуття преміум-класу та інші предмети розкоші з 1996 року.

Фірму заснували малайзійський дизайнер взуття Джиммі Чу і колишній редактор відділу аксесуарів Vogue Тамара Меллон.

У 1983 році Джиммі Чу з відзнакою закінчив Лондонський технічний коледж Cordwainers Technical College - нині London College of Fashion.

Компанія має 150 магазинів по всьому світу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Останніми роками ріст продажу взуття Jimmy Choo вповільнився

Туфлі Jimmy Choo можна часто побачити на "червоних доріжках".

Зокрема, цьому взуттю віддавали перевагу Дженніфер Лопес, Бейонсе, Емма Стоун і герцогиня Кембриджська Кейт.

Але в останні кілька років зростання продажів Jimmy Choo почало сповільнюватися. Якщо три роки тому компанія відзвітувала про зростання продажів на 12% порівняно з попереднім роком, той тепер цей показник становить лише 2%.