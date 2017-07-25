Фейгін отримав адвокатський статус в Україні

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Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає в Росії інтереси заарештованого українського журналіста Романа Сущенка, отримав посвідчення адвоката України. Про це він повідомив на Facebook.

"Отримав посвідчення. Тепер у мене адвокатський статус і в Україні", - написав пан Фейгін.

Він також оприлюднив фото свого посвідчення, дата видачі якого 17 травня 2017 року.

Журналіста агенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали 30 вересня у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Його звинувачують у "шпигунстві". Російські спецслужби заявляють, що Сущенко - полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України.