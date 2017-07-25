МОН дозволило не перевіряти дипломи на вступі до магістратури

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Міносвіти дозволило університетам приймати документи вступників до магістратури без підтвердження диплому в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

"Щоб забезпечити вступникам до магістратури право на здобуття наступного рівня вищої освіти, МОН дозволило університетам приймати документи вступників до магістратури з числа бакалаврів (спеціалістів) та допускати їх до конкурсного відбору та вступних випробувань на основі диплома бакалавра - навіть у разі відсутності підтвердження диплому в ЄДЕБО та/або без обов`язкового подання додатку до нього", -йдеться у повідомленні.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич наголосила, що виші, які затягнули видачу дипломів, "мають негайно завершити цей процес та внести підтвердження виданих дипломів до ЄДЕБО".