Суд дозволив заочне засудження екс-голови МВС Захарченка

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Печерський районний суд Києва дав дозвіл на заочне досудове розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Драбинко, за версією правоохоронців, мав переконати митрополита Володимира зректися від престолу

Пані Сарган нагадала, що слідчі ГПУ розслідують кримінальне провадження щодо колишнього президента України Віктора Януковича, екс-міністра внутрішніх справ Захарченка, екс-керівника міліції Києва Валерія Коряка у тому, що вони у 2013 році начебто були причетні до організації викрадення Олександра Драбинка - особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ митрополита Володимира.