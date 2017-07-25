Суд дозволив заочне засудження екс-голови МВС Захарченка
Печерський районний суд Києва дав дозвіл на заочне досудове розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
Пані Сарган нагадала, що слідчі ГПУ розслідують кримінальне провадження щодо колишнього президента України Віктора Януковича, екс-міністра внутрішніх справ Захарченка, екс-керівника міліції Києва Валерія Коряка у тому, що вони у 2013 році начебто були причетні до організації викрадення Олександра Драбинка - особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ митрополита Володимира.