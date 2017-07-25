Завтра по Україні очікують грози
- 25 липня 2017
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Укргідрометцентр прогнозує на завтра грози, шквали та сильні дощі в окремих областях України. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 липня пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
26 липня на Заході, Півдні та у центрі України прогнозують сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с.