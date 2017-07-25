Асоціація Україна-ЄС набуде чинності 1 вересня - документ

Копирайт изображения UNIAN Image caption Коли українці почали подорожувати до Європи без віз, а Угода про асоціацію виходить на остаточне підписання, Київ та Брюссель намагаються сформулювати подальший план дій

В Офіційному журналі Європейського Союзу оприлюднили інформацію про набуття чинності Угоди про асоціацію Україна-ЄС з 1 вересня цього року.

Повідомлення під назвою "Інформація про набуття чинності Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку" оприлюднили у вівторок.

Раніше голова Представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі заявляв, що Угода про асоціацію з Євросоюзом остаточно стане чинною 1 вересня.

Він наголосив, що Угода про асоціацію вже була ратифікована усіма 28 країнами-членами Євросоюзу.

Пан Мінгареллі також додав, що українці не становлять загрози для країн ЄС.

Останньою країною, яка досі не ратифікувала угоду про асоціацію Україна-ЄС, є Нідерланди. Там 6 квітня відбувся референдум, на якому більшість виборців виступили проти Асоціації.

Дипломати з Представництва ЄС пояснили, що Нідерланди повинні передати ратифікаційні грамоти до Генерального секретаріату Ради ЄС, яка проаналізувавши їх, повинна офіційно повідомити про завершення всіх формальних процедур ратифікації угоди, пояснив дипломат.

Після цього, угода остаточно набере чинності у перший день другого місяця після оголошення. Імовірно це має статися 1 вересня.

Схвалення угоди Нідерландами поставить крапку у процесі ратифікації Асоціації з боку ЄС.

З 11 червня 2017 року усі громадяни України, які мають біометричний паспорт, можуть відвідувати 30 країн Європи без біз.