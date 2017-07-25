Київ: поліція затримала 6 людей через демонтаж МАФів на "Лісовій"
Поліція затримала шістьох людей за різні правопорушення під час несанкціонованого демонтажу МАФів на ринку біля станції метрополітену "Лісова" у Києві. Про це повідомила Нацполіція Києва.
До управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці зібралося близько 100 людей, які йдуть в напрямку станції метро "Лісова", розповіли правоохоронці.
Після прибуття поліція встановила, що група людей за допомогою тракторів і екскаваторів намагалися демонтувати огорожу і торгівельні МАФи.
"Досудове розслідування триває. Вживаються заходи щодо накладання арешту на вилучену техніку", - зазначили у поліції.
Сторона, яка здійснювала демонтаж торгових точок, не надала поліції відповідних документів.
Відкрито справу за статтею "самоправство" та "крадіжка".