Президент представив нового керівника Держприкордонслужби

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Петро Порошенко представив нового керівника Державної прикордонної служби Петра Цигикала, який до того був директором департаменту оперативної діяльності.

Президент заявив, що підписав указ про призначення на підставі подання керівника уряду.

Перед цим президент звільнив керівника служби Віктора Назаренка за його власним рапортом.

Свій рапорт той аргументував станом здоров'я.

61-літній Віктор Назаренко втратив свідомість під час зустрічі президентів України та Білорусі 21 липня.

Після чого його винесли із зали та доправили до лікарні.

Тоді у ДПСУ заявили про гіпертонічний криз та перевтому 61-літнього керівника служби.

Президент присвоїв Віктору Назаренку звання генерала армії та призначив його своїм радником.

Новий керівник

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Петро Цигикал

До цього 52-річний Петро Цигикал очолював департамент оперативної діяльності.

2015 року президент вручив пану Цигикалу генеральські погони, зауваживши, що той є учасником бойових дій на Донбасі.

Зараз він має звання генерал-лейтенанта.

Пан Цигикал одружений, має двох доньок.

Згідно з декларацією чиновника, родина володіє двома автомобілями: Toyota Sienna 2011 року та BMW X5 2012 року випуску.

Родина не має нерухомості, а на рахунках задекларовані майже півмільйона гривень.