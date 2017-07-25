У "Борисполі" затримали екс-посадовця ГПУ

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Правоохоронці затримали колишнього заступника голови Департаменту з розслідування справ у сфері економіки. Про це у вівторок ввечері повідомила прес-служба НАБУ.

Згідно з інформацією, екс-посадовця затримали на території аеропорту "Бориспіль" за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень за статтею "привласнення, розтрата майна".

За даними "Української правди" та "LIGA.net", затриманим є Дмитро Сус.

13 квітня пана Суса звільнили з ГПУ.

У листопаді 2016 року генпрокурор Юрій Луценко виніс догану пану Сусу за те, що той не вказав в декларації елітний автомобіль Audi Q7.

Пан Сус тоді сказав, що авто належить бабусі.