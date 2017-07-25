Корабель США здійснив попереджувальні постріли в бік іранського корабля
A handout photo made available by the US Department of Defense shows the coastal patrol craft USS Thunderbolt
Корабель США здійснив попереджувальні постріли в бік іранського корабля, повідомили американські офіційні джерела.
Інцидент стався о 03:00 за місцевим часом у Перській затоці, де судно Корпусу вартових ісламської революції наблизилося до американського корабля USS Thunderbolt.
За словами представника міноборони США, іранське судно підійшло до корабля на відстань 137 метрів і ігнорувало радіозв'язок і корабельний гудок.
Корпус вартових ісламської революції - військове утворення, яке підпорядковується безпосередньо верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї.
"Катер іранців наближався на високій швидкості. Він не реагував на жодні сигнали, дзвінки з містка на місток, тому в екіпажу не залишалося вибору, окрім як зробити попереджувальні постріли", - сказав представник міноборони агентству AFP.
Після цього іранський корабель зупинився, а американський - у супроводі кількох суден берегової охорони США - продовжив іти своїм курсом,
Цей інцидент - останній із низки протистоянь кораблів іранського та американського флоту в Перській затоці.