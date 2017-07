A handout photo made available by the US Department of Defense shows the coastal patrol craft USS Thunderbolt

Копирайт изображения EPA/US DEPARTMENT OF DEFENSE Image caption Корабель USS Thunderbolt у Перській затоці

Корабель США здійснив попереджувальні постріли в бік іранського корабля, повідомили американські офіційні джерела.

Інцидент стався о 03:00 за місцевим часом у Перській затоці, де судно Корпусу вартових ісламської революції наблизилося до американського корабля USS Thunderbolt.

За словами представника міноборони США, іранське судно підійшло до корабля на відстань 137 метрів і ігнорувало радіозв'язок і корабельний гудок.

Корпус вартових ісламської революції - військове утворення, яке підпорядковується безпосередньо верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї.

"Катер іранців наближався на високій швидкості. Він не реагував на жодні сигнали, дзвінки з містка на місток, тому в екіпажу не залишалося вибору, окрім як зробити попереджувальні постріли", - сказав представник міноборони агентству AFP.

Після цього іранський корабель зупинився, а американський - у супроводі кількох суден берегової охорони США - продовжив іти своїм курсом,

Цей інцидент - останній із низки протистоянь кораблів іранського та американського флоту в Перській затоці.