Правозахисники назвали імена зниклих без вісти чеченців

Копирайт изображения AFP Image caption Чеченські силовики придушили сепаратистське повстання в республіці

Російська правозахисна група "Меморіал" назвала імена 13 затриманих, які були в числі 27 людей, що їх, як побоюються правозахисники, таємно застрелила поліція Чечні.

"Меморіал" каже, що вимагав у чеченських чиновників інформацію про зниклих без вісти, але чиновники "відмовляються розповісти, чи ці люди живі, чи мертві".

Представники "Меморіалу" спілкувалися з родичами і друзями цих 13 чоловіків після того, як російська "Новая газета" опублікувала статтю про те, що за одну ніч в січні чеченська поліції застрелили 27 чоловіків.

Чеченський урядовець засудив публікацію і назвав її "брехнею".

Міністр інформації Джамбулат Умаров назвав ту публікацію "хворобливими вигадками" журналіста, який нібито намагався штучно оживити тему геїв у Чечні.

Жертви цієї позасудової страти не були серед десятків чоловіків-геїв, яких переслідували в Чечні, що викликало хвилю міжнародного осуду.