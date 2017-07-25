Лівійські суперники домовилися про перемир'я

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Франції Еммануель Макрон (у центрі) і прем'єр-міністр Лівії Фаїз Саррадж (праворуч) і генерал Халіфа Хафтар (ліворуч), командувач Лівійської національної армії

Суперницькі уряди Лівії на переговорах у Франції зобов'язалися умовно припинити ворожнечу.

Прем'єр-міністр Лівії Фаїз Саррадж, якого підтримує ООН, і командувач-суперник Халіфа Хафтар, який контролює схід країни, зустрічалися у вівторок у Парижі.

Переговори мають на меті припинити конфлікт, який охопив країну по тому, як у 2011 році був повалений режим полковника Муаммара Каддафі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що незабаром нинішні супротивники можуть стати символами примирення Лівії.

"Ми зобов'язуємося припинити вогонь і утримуватися від будь-якого використання збройних сил для будь-яких цілей, що не є боротьбою з тероризмом", - заявили вони у спільній заяві з 10 пунктів.

Документ також зобов'язує сторони забезпечити умови для проведення виборів, які можуть відбутися вже в 2018 році, та "утвердження верховенства права" в країні, що не може впоратися з контролем над збройними угрупованнями, які заповнили владний вакуум після повалення Каддафі.

Копирайт изображения AFP Image caption Французбкий президент Макрон (праворуч) провів окремі переговори з паном Сарраджом

Цього року вже проходили переговори щодо врегулювання в Лівії, які завершилися безрезультатно. Однак сьогодні суперники потисли один одному руки.

Головував на переговорах спеціальний посланець ООН у Лівії Гассан Саламе.

"Справа миру сьогодні досягла великого прогресу", - сказав пан Макрон, журналістам, які зібралися в помісті під Парижем. Він похвалив "історичну мужність" лівійських лідерів. "Середземномор'я [регіон] потребує цього миру", - додав президент Франції.

Пан Макрон та інші європейські лідери сильно сподівалися на те, що сьогоднішні переговори завершаться бодай якоюсь домовленістю, оскільки Лівія стала ключовим маршрутом для мігрантів, які прямують до Європи.