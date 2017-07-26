За добу на Донбасі було 22 обстріли - штаб АТО

Копирайт изображения facebook.com/pg/ato.news Image caption Красногорівка: наслідки обстрілу. Травень 2017

За минулу добу бойовики 22 рази порушили перемир'я. Українські військові стріляли у відповідь, повідомили у штабі АТО.

У загрозливих ситуаціях українські військові відкривали вогонь у відповідь, через що, як зазначають у штабі, обстріли були короткотривалі.

Ситуація на Донбасі наприкінці минулої доби, за даними штабу АТО була, "стабільно-контрольована, без тенденції до загострення".

Так, з 18 години і до опівночі, найбільша кількість обстрілів зафіксована на луганському напрямку. Бойовики застосовували стрілецьку зброю і гранатомети по українських укріпленнях неподалік Станиці Луганської, Троїцького та Кримського.

На донецькому напрямку наприкінці доби бойовики двічі вели вогонь зі стрілецької зброї по шахті Бутівка. З гранатометів по - Луганському і Кам'янці. А майже опівночі випустили 19 мін калібру 82 міліметри неподалік селища Піски.

На маріупольському напрямку з танку били по опорному пункту сил АТО під Красногорівкою.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.