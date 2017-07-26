Напад з бензопилою: у Швейцарії затримали підозрюваного

Копирайт изображения SWISS POLICE Image caption Поліція оприлюднила фото підозрюваного

В результаті однієї з найбільших облав в історії Швейцарії заарештували чоловіка, якого підозрюють у нападі з бензопилою на людей у місті Шаффхаузен. Про це повідомила поліція.

50-річного Франца Врусіса заарештували у місті Тальвіль, за 60 км від місця події.

Врусіса, який, як повідомляється, жив в лісі, підозрюють в нападі на двох людей в офісі страхової компанії.

Нападника шукали понад 100 швейцарських і німецьких поліцейських.

У вівторок вдень швейцарська поліція визнала, що через добу після нападу і гадки не мала, де перебуває Врусіс, який на той час уже міг перетнути кордон з Німеччиною.

В результаті поліція виявила його у Тальвіле - місті, розташованому на південь від Цюріха.

Подробиць арешту Врусіса не повідомляють, проте, місцеві журналісти розповіли, що в середу вранці поліцейські проведуть прес-конференцію.

Напад стався в понеділок близько 10:40 за місцевим часом в Шаффхаузені, в районі старого міста.

В офісі страхової компанії CSS чоловік напав з бензопилою на двох співробітників. Одна людина серйозно постраждала. Їй доставили у лікарню, де зробили операцію.

Страхова компанія повідомила, що Франц Врусіс був їхнім клієнтом.