Напад з бензопилою: у Швейцарії затримали підозрюваного
В результаті однієї з найбільших облав в історії Швейцарії заарештували чоловіка, якого підозрюють у нападі з бензопилою на людей у місті Шаффхаузен. Про це повідомила поліція.
50-річного Франца Врусіса заарештували у місті Тальвіль, за 60 км від місця події.
Врусіса, який, як повідомляється, жив в лісі, підозрюють в нападі на двох людей в офісі страхової компанії.
Нападника шукали понад 100 швейцарських і німецьких поліцейських.
У вівторок вдень швейцарська поліція визнала, що через добу після нападу і гадки не мала, де перебуває Врусіс, який на той час уже міг перетнути кордон з Німеччиною.
В результаті поліція виявила його у Тальвіле - місті, розташованому на південь від Цюріха.
Подробиць арешту Врусіса не повідомляють, проте, місцеві журналісти розповіли, що в середу вранці поліцейські проведуть прес-конференцію.
Напад стався в понеділок близько 10:40 за місцевим часом в Шаффхаузені, в районі старого міста.
В офісі страхової компанії CSS чоловік напав з бензопилою на двох співробітників. Одна людина серйозно постраждала. Їй доставили у лікарню, де зробили операцію.
Страхова компанія повідомила, що Франц Врусіс був їхнім клієнтом.