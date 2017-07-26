Через пожежі у Франції за ніч евакуювали 10 тис. людей

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Через сильні пожежі на півдні Франції за одну ніч евакуювали 10 тис. людей, повідомили чиновники.

Пожежники гасять вогонь біля муніципалітету Борм-ле-Мімоза у французькому регіоні Прованс-Альпи-Лазурове узбережжя.

Раніше Франція звернулася до своїх сусідів у ЄС з проханням допомогти гасити пожежі.

На узбережжі Середземного моря та на острові Корсика вигоріло близько 4 тисяч гектарів землі.

Як повідомив співробітник пожежної охорони, людей довелося евакуювати через те, що вогонь просувався далі.

"Це область, яка вдвічі або втричі збільшує своє населення влітку", - додав чиновник.

Одна з найсильніших пожеж триває біля популярного курорту Сен-Тропе.

На острові Корсика евакуювали сотні будинків.

Полум'я намагаються загасити понад 4 тисячі рятувальників та військових.

За повідомленням чиновників, щонайменше 12 пожежників поранені, 15 поліцейський наковталися диму.