У Британії заборонять дизельні та бензинові авто

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У Великій Британії з 2040 року будуть заборонені нові бензинові та дизельні авто, а також вантажівки. Так в країні боротимуться з забрудненням довкілля. Таке рішення має оголосити уряд.

Міністри також представлять фонд у розмірі 255 млн. фунтів, які мають піти на вирішення проблем від викидів дизельних авто.

Пізніше уряд має оприлюднити визначену судом стратегію чистого повітря.

Суди наказали уряду виробити нові плани боротьби з незаконними рівнями шкідливих викидів двоокису азоту.

Судді погодились з учасниками кампанії з охорони довкілля, що попередні плани уряду були недостатніми для зменшення забруднення навколишнього середовища.

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Заходи можуть включати модернізацію автомобілів, щоб зробити їх більш чистими, зміни при проектуванні доріг, зміну роботи світлофорів, щоби зробити викиди більш рівномірними.

Схожі плани нещодавно оголосила Франція, де також планують відмовитися від дизельних і бензинових авто з 2014 року.

Концерн BMW анонсував, що повна електрична версія автомобіля Mini буде побудована в Оксфорді у 2019 році. Виробник автомобілів Volvo заявив, що нові моделі автомобілів матимуть електродвигуни з цього ж року.

Вважається, що з забрудненням атмосфери пов'язані приблизно 40 000 передчасних смертей у Великій Британії на рік. Також транспорт сприяє викидам парникових газів.

Традиційні транспортні засоби на викопному паливі досі складають близько 95% європейського ринку.

Представник уряду заявив, що погана якість повітря є "найбільшим екологічним ризиком" для здоров'я британців.

Екологічна юридична компанія ClientEarth привітала заходи, але там зазначили, що хотіли б бачити більш детальну інформацію.