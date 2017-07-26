Омелян: МАУ подала до суду на міністерство і на Ryanair

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Авіакомпанія МАУ подала до суду на міністерство інфраструктури, авіакомпанію Ryanair і аеропорт "Львів". Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян написав у Facebook, де оприлюднив, за його словами, документи судових позовів.

"…вчора отримав ряд судових позовів МАУ, суть яких наступна: 1. Скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львова. 2. Заборонити Міністерству надавати сприяння Ryanair в Україні. Ну, і вишенька на торті, через можливий захід Ryanair в Україну, компанія МАУ була змушена знизити ціни і завдала собі збитків і просить суд, щоб Міністерство інфраструктури компенсувало їм десятки мільйони гривень "втрат", - написав міністр.

Як йдеться з документів, оприлюднених міністром, МАУ вважає, що Ryanair отримав протиправні пільги в Україні і привілейоване положення, через що МАУ "була змушена знизити вартість авіаперевезень", що призвело до збитків.

"Моя відповідь одна: наші олігархи не життєздатні в ринкових умовах і бояться будь-яких навіть натяків на вільну конкуренцію", - заявив міністр Омелян. Він зазначив, що МАУ "використовують всі можливості, щоб заблокувати захід лоу-костів в державу і дати можливість літати українцям в десятки разів дешевше".

МАУ раніше заперечувала звинувачення у перешкоджанні виходу Ryanair на український ринок. ВВС Україна намагається отримати коментар від авіакомпанії щодо позовів.

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Не вийшли на ринок

Нещодавно компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландська компанія звинуватила керівників "Борисполя" у лобізмі інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинувачує у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Наразі постраждали пасажири, які ще з березня купували квитки на рейси Ryanair. Вони мали розпочатись від вересня з аеропортів Львова та Києва.

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.