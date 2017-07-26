Конгрес США підтримав закон про нові санкції проти Росії

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Палата представників конгресу США переважною більшістю голосів ухвалила закон, який фактично зараховує Росію разом з Іраном і Північною Кореєю до зовнішньополітичних противників США і забороняє президенту Трампу одноосібно скасовувати санкції проти цих країн.

Документ містить 184 сторінок. Близько половини з них присвячено Росії. Тут перераховано дії Москви щодо України, замах на кібербезпеку США та інших країн і спроби вплинути на результат виборів, підтримка Башара Асада в Сирії, корупція, порушення прав людини та інше.

Якщо Дональд Трамп захоче скасувати санкції щодо будь-якої людини або компанії, він буде змушений просити дозволу конгресу, переконливо обґрунтувавши своє прохання.

Законопроект повинен пройти голосування в верхній палаті конгресу США, сенату, після чого він надійде на підпис до президента.

У Білому домі заявили, що вивчають документ і поки невідомо, чи президент ветує його.

"Поки президент підтримує посилення санкцій щодо Північної Кореї, Ірану та Росії, Білий дім вивчає документ палати представників конгресу і чекає на кінцевий пакет законів на підпис до президента", - йдеться у заяві нової речниці Білого дому Сари Сандерс.

Приводом для розробки цього законопроекту стали заяви Дональда Трампа про готовність налагодити відносини з Росією, а також звинувачення на адресу Росії у спробах вплинути на результат виборів.

Москва заперечує будь-які порушення, але у США ідуть кілька розслідувань щодо імовірних зв'язків між членами виборчого штабу Трампа та російськими посадовцями.

США запровадили санкції щодо Росії в березні 2014 роки після російської анексії Криму та потім кілька разів продовжували і розширювали через конфлікт на сході України.

Американська влада неодноразово звинувачувала Росію в наданні військової допомоги прихильникам самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а також в прямій військовій участі у конфлікті на сході України. Москва послідовно заперечує ці звинувачення.

З моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США було багато повідомлень про те, що він збирається зняти з Росії санкції.