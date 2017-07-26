Порошенко про рішення США щодо санкцій: ціна агресії має зростати

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Президент України Петро Порошенко підтримав рішення палати представників конгресу США щодо введення нових санкцій щодо Росії.

"Важливе рішення Конгресу США щодо санкцій проти Росії за потужної двопартійної підтримки. Ціна агресії має зростати!", - написав президент у Facebook.

25 липня Палата представників конгресу США переважною більшістю схвалила законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції", важливе місце в якому відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти Росії.