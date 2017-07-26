Закінчується реєстрація заяв вступників – Міносвіти

У середу, 26 липня, закінчується реєстрація заяв вступників для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, ветеринарного і фармацевтичного спрямування), повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

У відомстві також повідомили, що наразі вступники зареєстрували 159 тис. електронних кабінетів, через які подали понад 1 млн 43 тис. електронних заяв.

Загалом на всі освітньо-кваліфікаційні рівні подали один мільйон 656 тис. 625 заяв.

Також вступники можуть перевірити статус поданих заяв та коректність даних у своїх електронних кабінетах

Приймальні комісії опрацюють заяви, які надходитимуть упродовж дня, до 18 години 27 липня.

Цього року кожен абітурієнт може подати дев'ять заяв на чотири спеціальності.

Формування рейтингового списку вступників за результатами ЗНО триватиме до 1 серпня.

Зарахування на бюджет - до 7 серпня, на контракт - до 30 вересня.