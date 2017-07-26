Третина українців готові назавжди виїхати з України - опитування

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Третина мешканців України (33%) при нагоді готова назавжди покинути Україну і переїхати в іншу країну на постійне місце проживання, тоді як 56% українців до такого кроку не готові. Такими є дані соціологічного опитування компанії Research & Branding Group.

Основними причинами можливої еміграції мешканці України назвали пропозицію цікавої і прибуткової роботи (29%), збройний конфлікт (22%) та економічні проблеми в країні (18%), йдеться в опитуванні.

Третина українців (33%) відзначили, що ніякі обставини не можуть їх спонукати назавжди покинути країну.

У компанії зазначають, що за останні півроку еміграційні настрої українців не змінилися.

Опитування проводилося в період 15-24 червня 2017 року за загальноукраїнською вибіркою (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та Севастополя). Усього опитали 1800 людей.