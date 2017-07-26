Померла вдова Френка Сінатри
Вдова відомого американського актора і співака Френка Сінатри, Барбара, померла у віці 90 років.
Директор Дитячого центру Барбари Сінатри Джон Торезен розповів, що вона померла з природних причин.
Він додав, що це сталося в її домі у місті Ранчо Міраж у Каліфорнії серед своїх рідних та близьких.
Колишня модель та танцівниця з Лос-Анджелеса займалася захистом дітей, які постраждали від фізичного, сексуального та психологічного насильства.
Цей дитячий центр Френк та Барбара Сінатри заснували у Ранчо Міраж, що біля Палм-Спрінгз, у 1986 році.
Барбара одружилася з Френком у 1976 році. Це було її третє заміжжя. Разом пара прожила 22 роки, до смерті Френка Сінатри у 82 роки.