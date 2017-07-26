Померла вдова Френка Сінатри

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Вдова відомого американського актора і співака Френка Сінатри, Барбара, померла у віці 90 років.

Директор Дитячого центру Барбари Сінатри Джон Торезен розповів, що вона померла з природних причин.

Він додав, що це сталося в її домі у місті Ранчо Міраж у Каліфорнії серед своїх рідних та близьких.

Колишня модель та танцівниця з Лос-Анджелеса займалася захистом дітей, які постраждали від фізичного, сексуального та психологічного насильства.

Цей дитячий центр Френк та Барбара Сінатри заснували у Ранчо Міраж, що біля Палм-Спрінгз, у 1986 році.

Барбара одружилася з Френком у 1976 році. Це було її третє заміжжя. Разом пара прожила 22 роки, до смерті Френка Сінатри у 82 роки.