Суд дозволив затримати екс-мера Києва Черновецького

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Слідчі Генпрокуратури отримали дозвіл суду на затримання екс-мера Києва Леоніда Черновецького. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"25.07.2017 слідчими ГПУ отримано дозвіл суду на затримання Леоніда Черновецького з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - написала вона у Facebook.

Пані Сарган нагадала, що розслідується кримінальне провадження за фактом незаконного будівництва об'єкту інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі у Києві.

14 липня Леоніду Черновецькому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК.

"Ураховуючи, що підозрюваний ухиляється від слідства та його місцеперебування не відоме, отримано дозвіл суду на його затримання", - написала Сарган.

Леонід Черновецький був мером Києва з 2006-го до 2012 року.