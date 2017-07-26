Борг перед Росією: виконання рішення суду призупинили до апеляції - Київ

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міністр фінансів Олександр Данилюк

Суд у Лондоні задовольнив одну з вимог України у справі про борг перед Росією, повідомляє прес-служба міністерства фінансів.

Виконання судового рішення призупинили до завершення апеляції, яку подав Київ.

У березні суд відхилив аргументи Києва у цій справі.

Водночас суддя дозволив Україні оскаржити це рішення.

Англійський Апеляційний суд розгляне апеляцію Києва в січні 2018 року, кажуть у мінфіні.

Звідки взявся борг?

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17 грудня 2013 року, коли в Києві йшли протести проти рішення влади не підписувати асоціацію з ЄС, президент Янукович підписав угоду про 15-мільярдну позику від Росії.

3-мільярдний кредит став першим траншем із цієї позики.

Згідно з угодою, надання коштів не було прямим: Україна випустила під російську позику єврооблігації.

Також сторони домовилися, що всі суперечки вирішуватимуть за британським правом.

У лютому 2014 року Віктор Янукович втік з України до Росії.

Строк погашення євробондів, власником яких була Росія, збіг у грудні 2015 року.

Український уряд запровадив мораторій на виплату цього боргу, і на початку 2016 року Росія звернулася до суду.

Москва домагається не тільки повернення самого боргу, але й відсотків за ним, які російське міністерство фінансів оцінює у 75 млн доларів за минулий рік.