Науковці: збідніла сперма загрожує людству вимиранням
За останні 40 років кількість сперматозоїдів у чоловіків із розвинених країн скоротилася вдвічі.
Якщо нічого з цим не робити, людство стане на шлях вимирання, попереджають науковці.
"Майбутнє мене турбує, - сказав BBC один із авторів дослідження доктор Хага Левін. - У перспективі це може спричинити проблеми з репродукцією в цілому і та призвести до вимирання людства".
Публікація науковців із назвою Human Reproduction Update базувалася на 200 дослідженнях у Європі, Австралії, Новій Зеландії та Північній Америці.
Її підготували Левін із колегами з Єврейського університету в Єрусалимі.
В Азії, Африці і Південній Америці такого спаду не спостерігається, пишуть науковці, але визнають, що мали менше даних із цих регіонів.
Левін побоюється, що чоловіків на цих континентах спіткає та ж доля.
"Треба щось робити. Наприклад, краще регулювати застосування хімікатів. І ми просто зобов'язані продовжити боротьбу із зайвою вагою і курінням", - закликає науковець.
Науковці в цілому високо оцінюють роботу колег, але дехто вважає їхні висновки поспішними.
"Жодна з подібних публікацій досі не викликала у мене особливої довіри, - сказав професор Аллан Пейсі з Університету Шеффілда. - Але доктор Левін з колегами врахували більшу частину недоліків попередніх досліджень".
На його думку, робота Левіна є значним кроком вперед, та це лише основа для подальшого вивчення проблеми.
Досі не ясно, чому якість сперми погіршується.
Серед причин називали хімікати, які входять до складу добрив і пластику, ожиріння, куріння, стрес і малорухливий спосіб життя.