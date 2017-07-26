Науковці: збідніла сперма загрожує людству вимиранням

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За останні 40 років кількість сперматозоїдів у чоловіків із розвинених країн скоротилася вдвічі.

Якщо нічого з цим не робити, людство стане на шлях вимирання, попереджають науковці.

"Майбутнє мене турбує, - сказав BBC один із авторів дослідження доктор Хага Левін. - У перспективі це може спричинити проблеми з репродукцією в цілому і та призвести до вимирання людства".

Публікація науковців із назвою Human Reproduction Update базувалася на 200 дослідженнях у Європі, Австралії, Новій Зеландії та Північній Америці.

Її підготували Левін із колегами з Єврейського університету в Єрусалимі.

В Азії, Африці і Південній Америці такого спаду не спостерігається, пишуть науковці, але визнають, що мали менше даних із цих регіонів.

Левін побоюється, що чоловіків на цих континентах спіткає та ж доля.

"Треба щось робити. Наприклад, краще регулювати застосування хімікатів. І ми просто зобов'язані продовжити боротьбу із зайвою вагою і курінням", - закликає науковець.

Науковці в цілому високо оцінюють роботу колег, але дехто вважає їхні висновки поспішними.

"Жодна з подібних публікацій досі не викликала у мене особливої ​​довіри, - сказав професор Аллан Пейсі з Університету Шеффілда. - Але доктор Левін з колегами врахували більшу частину недоліків попередніх досліджень".

На його думку, робота Левіна є значним кроком вперед, та це лише основа для подальшого вивчення проблеми.

Досі не ясно, чому якість сперми погіршується.

Серед причин називали хімікати, які входять до складу добрив і пластику, ожиріння, куріння, стрес і малорухливий спосіб життя.