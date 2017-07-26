Трамп: трансгендери не можуть служити в армії

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Американський президент Дональд Трамп заявив, що трансгендерні люди не можуть служити в армії в "жодній якості".

Він написав у Twitter, що порадився щодо цього з військовими експертами і послався на "величезні медичні витрати".

Адміністрація Барака Обами торік дозволила трансгендерам відкрито служити у Збройних силах.

Але на початку місяця міністр оборони Джеймс Меттіс погодився на шість місяців відкласти прийняття трансгендерів в армію.

За підрахунками Rand Corporation, серед 1,2 мільйона чинних військових 2450 можуть бути трансгендерами.