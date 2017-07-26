НАБУ оголосило підозру екс-посадовцю прокуратури Сусу

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Національне антикорупційне бюро оголосило підозру колишньому заступнику начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури. Про це повідомили в НАБУ.

У відомстві не назвали прізвища посадовця, однак керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що це Дмитро Сус.

"Вчора було затримано, сьогодні було оголошено підозру колишньому заступнику начальника Департаменту з розслідування окремих проваджень у сфері економіки Дмитру Сусу. Слідство триває ", - сказав пан Холодницький на брифінгу.

За словами керівника САП, у середу або в четвер Сусу оберуть запобіжний захід.

У НАБУ уточнили, що Дмитра Сусу підозрюють у злочинах, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу.

Йдеться про заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до декларації про доходи, повідомили у відомстві.

Детективи НАБУ затримали Дмитра Суса 25 липня в аеропорту "Бориспіль".

У листопаді 2016 року генпрокурор Юрій Луценко задовольнив заяву Суса про дострокове припинення повноважень за власним бажанням.

Генпрокурор також виніс догану Дмитру Сусу за те, що той не вказав в декларації елітний автомобіль Audi Q7. Пан Сус тоді сказав, що авто належить бабусі.