Україна припинила електропостачання "ДНР"

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З 26 липня компанія "Укренерго" повністю припинила перетікання електроенергії на тимчасово неконтрольовані території Донецької області. Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Територія ОРДЛО на сьогодні не споживає електроенергію, вироблену електростанціями на контрольованій частини України", - написав він у Facebook.

"Потреби окупованих територій в енергії покриваються за рахунок Старобешівської і Зуївської ТЕС, іншими виробниками на НКТ, а також поставками з Російської Федерації, що відбуваються за лініями, що не входять до переліку міждержавних, перетоки по них не ведуться в загальному сальдо "Україна-Росія-Білорусь", - написав Всеволод Ковальчук.

У "міністерстві вугілля та енергетики" так званої "ДНР" заявили, що "самопроголошена республіка не залежить від України в питаннях електроенергії і припинення поставок електроенергії не позначиться на споживачах".

25 квітня Україна зупинила подачу електроенергії на територію самопроголошеної "ЛНР" через несплату за поставлену та спожиту електроенергію.