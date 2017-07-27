У Києві проходить хресна хода УПЦ МП

У четвер у Києві проходить хресна Української православної церкви (Московського патріархату) до Дня хрещення Русі.

У ній беруть кілька тисяч вірян.

Як повідомляє кореспондент ВВС Україна, у урочистих заходах також беруть участь депутати від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін та Вадим Новинський.

О 13:00 на Володимирській гірці почався молебень, який проводить предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій.

Далі хода йтиме до Києво-Печерської лаври.

Під час руху ходи запланована зупинка на вулиці Грушевського (біля меморіалу активістам Майдану) і заупокійна молитва за загиблими у протестах взимку 2014 року.

Після завершення хресної ходи у Києво-Печерській лаврі пройде всенічне бдіння.

Порядок на ході охороняють кілька сотень правоохоронців.

Заходи до Дня хрещення Русі заплановані й у інших християнських конфесій.

У четвер всенічне бдіння пройде також у Володимирськорму кафедральному соборі Української православної церкви Київського патріархату. Наступного дня там проведуть божественну літургію після чого відбудеться хресна хода до пам'ятника князю Володимиру Великому.

Голова Української греко-католицької церкви митрополит Святослав закликав своїх вірян 28 липня "прийти до наших храмів і за звичаєм відновити ті обіцянки, які ми через вуста наших хресних батьків дали в день нашого хрещення".