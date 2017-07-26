Євросоюз - проти нових санкцій США щодо Росії
Євросоюз стурбований намірами США запровадити нові санкції проти Росії, побоюючись, що вони можуть зашкодити енергетичним компаніям.
Єврокомісія забила на сполох після того, як Палата представників американського конгресу підтримала нові антиросійські санкції - попри спротив адміністрації Трампа.
Нові санкції планують увести у відповідь на можливе втручання Росії у американські вибори у 2016 році.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що "ЄС повністю прихильна режиму санкцій проти Росії", проте побоюється "непередбачуваних односторонніх наслідків, що вплинуть на європейські інтереси у сфері енергетичної безпеки".
Стурбованість висловили і окремі країни ЄС, зокрема Німеччина. Там побоюються, що американські санкції можуть перешкодити розвитку системи трубопроводів, що постачають російський газ через Україну в Європу - наприклад, обмеживши доступ цих компаній до американських банків.
Поки що ЄС висловлює свою стурбованість через дипломатичні канали. Проте пан Юнкер заявив, що якщо їх на цьому етапі не візьмуть до уваги, ЄС "готовий діяти належним чином"
"Те, що "Америка перша", не має означати, що інтереси Європи мають бути у кінці", - додав президент Єврокомісії.
Що передбачають нові санкції?
Речник Палати представників Пол Раян назвав законопроект, який підтримали 419 конгресменів, пакетом санкцій, який "закручує гайки нашим найнебезпечнішим супротивникам задля безпеки американців".
Окрім Росії, він також накладає обмежувальні заходи на Іран і Північну Корею.
Якщо законопроект ухвалять, то він:
- Штрафуватиме компанії, включно із європейськими, які працюють у сфері розвитку російської енергетики, зокрема над проектом "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.
- Скоротить терміни надання позик російським банкам і нафтовим й газовим компаніям з боку американських банків.
- Заморозить активи російських державних гірничодобувних і залізничних компаній.
- Забере у президента Дональда Трампа можливість одноосібно послабити санкції - для цього, згідно із новим документом, йому доведеться консультуватися із конгресом.
У адміністрації Трампа занепокоєні цим. Досі традиційно президент США мав право безперешкодно знімати будь-які обмежувальні заходи.
Законопроекту все ще належить пройти через голосування у Сенаті, де більшість належить республіканцям - лише після того його направлять на підпис до президента. У нього також є право накласти на нього вето.
За останні шість місяців президентства Дональда Трампа відносини між США і Росією загострилися. В тому числі на тлі звинувачень у втручанні Росії у американські вибори з метою допомогти панові Трампу сісти у президентське крісло.
США раніше, ще за президентства Барака Обами, уже запровадили низку санкцій проти Росії через анексію Криму. Крім того, у грудні, невдовзі після президентських виборів, пан Обама видворив зі США 35 російських дипломатів.