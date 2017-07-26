Євросоюз - проти нових санкцій США щодо Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Законопроект про нові санкції зачепить компанії, які працюють над проектом "Північний потік-2"

Євросоюз стурбований намірами США запровадити нові санкції проти ‎Росії, побоюючись, що вони можуть зашкодити енергетичним компаніям.‎

Єврокомісія забила на сполох після того, як Палата представників американського конгресу ‎підтримала нові антиросійські санкції - попри спротив адміністрації Трампа.‎

Нові санкції планують увести у відповідь на можливе втручання Росії у американські вибори у 2016 році. ‎

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що "ЄС повністю прихильна режиму санкцій ‎проти Росії", проте побоюється "непередбачуваних односторонніх наслідків, що вплинуть на ‎європейські інтереси у сфері енергетичної безпеки".‎

Стурбованість висловили і окремі країни ЄС, зокрема Німеччина. Там ‎побоюються, що американські санкції можуть перешкодити розвитку системи ‎трубопроводів, що постачають російський газ через Україну в Європу - наприклад, ‎обмеживши доступ цих компаній до американських банків.‎

Поки що ЄС висловлює свою стурбованість через дипломатичні канали. Проте пан Юнкер ‎заявив, що якщо їх на цьому етапі не візьмуть до уваги, ЄС "готовий діяти належним чином"‎

‎"Те, що "Америка перша", не має означати, що інтереси Європи мають бути у кінці", - додав ‎президент Єврокомісії.

‎Що передбачають нові санкції?‎

Речник Палати представників Пол Раян назвав законопроект, який підтримали 419 ‎конгресменів, пакетом санкцій, який "закручує гайки нашим найнебезпечнішим ‎супротивникам задля безпеки американців".‎

Окрім Росії, він також накладає обмежувальні заходи на Іран і Північну Корею.‎

Якщо законопроект ухвалять, то він:‎

‎Штрафуватиме компанії, включно із європейськими, які працюють у сфері розвитку ‎російської енергетики, зокрема над проектом "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.‎

‎Скоротить терміни надання позик російським банкам і нафтовим й газовим компаніям з ‎боку американських банків.‎

‎Заморозить активи російських державних гірничодобувних і залізничних компаній.‎

‎Забере у президента Дональда Трампа можливість одноосібно послабити санкції - для ‎цього, згідно із новим документом, йому доведеться консультуватися із конгресом.‎

У адміністрації Трампа занепокоєні цим. Досі традиційно президент США мав право ‎безперешкодно знімати будь-які обмежувальні заходи.‎

Законопроекту все ще належить пройти через голосування у Сенаті, де більшість належить ‎республіканцям - лише після того його направлять на підпис до президента. У нього ‎також є право накласти на нього вето.‎

За останні шість місяців президентства Дональда Трампа відносини між США і Росією ‎загострилися. В тому числі на тлі звинувачень у втручанні Росії у американські вибори з ‎метою допомогти панові Трампу сісти у президентське крісло.‎

США раніше, ще за президентства Барака Обами, уже запровадили низку санкцій проти Росії ‎через анексію Криму. Крім того, у грудні, невдовзі після президентських виборів, пан Обама ‎видворив зі США 35 російських дипломатів.‎