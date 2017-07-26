У Києві стався вибух в багатоповерхівці: загинула людина
У Голосіївському районі Києва стався вибух на другому поверсі житлового будинку.
У ДСНС кажуть, що знайшли на місці загиблу людину. Це літня жінка, за даними міської влади.
Інцидент стався близько 16 години у дев'ятиповерхівці за адресою вулиця Бурмистенка, 12.
Що саме вибухнуло - наразі невідомо, але пожежі не виникло, кажуть рятувальники.
Вони евакуювали 20 мешканців будинку і розбирають конструкції.
Від вибуху обвалилося перекриття між першими та другими поверхами, кажуть у ДСНС.
На фото з місця видно, що вибух вибив вікна у прилеглих квартирах.
Міська влада каже, що поліція забезпечить чергування біля будинку, аби уникнути мародерства.
"Зараз визначаємо, в яких квартирах можуть залишатися люди, а в яких - потребують відселення до завершення реконструкції", - написав у Facebook Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА.