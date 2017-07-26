У Києві стався вибух в багатоповерхівці: загинула людина

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У Голосіївському районі Києва стався вибух на другому поверсі житлового будинку.

У ДСНС кажуть, що знайшли на місці загиблу людину. Це літня жінка, за даними міської влади.

Інцидент стався близько 16 години у дев'ятиповерхівці за адресою вулиця Бурмистенка, 12.

Що саме вибухнуло - наразі невідомо, але пожежі не виникло, кажуть рятувальники.

Вони евакуювали 20 мешканців будинку і розбирають конструкції.

Від вибуху обвалилося перекриття між першими та другими поверхами, кажуть у ДСНС.

На фото з місця видно, що вибух вибив вікна у прилеглих квартирах.

Міська влада каже, що поліція забезпечить чергування біля будинку, аби уникнути мародерства.

"Зараз визначаємо, в яких квартирах можуть залишатися люди, а в яких - потребують відселення до завершення реконструкції", - написав у Facebook Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА.

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