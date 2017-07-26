Медики розповіли, чому могли захворіти діти в санаторії Бердянська
Причиною спалаху кишкової інфекції в санаторії Бердянська могла стати їжа, повідомили в Запорізькму обласному лабораторному центрі МОЗ України.
Від спалаху, який стався 19-21 липня, постраждали 46 дітей.
Фахівці кажуть, що інфекція могла передатися через гречану кашу, яка була в меню.
З неї виділили умовно-патогенні мікроорганізми, які викликають гострі кишкові інфекції - клебсіелу пневмонію та клебсіелу оксітоку.
Ці ж збудники виявили у 14 хворих дітей.
Крім того, клебсіелу пневмонію знайшли у кухаря і на різних предметах у харчоблоці - зокрема на посуді та інвентарі.
В ході епідрозслідування в санаторії виявили порушення санітарного режиму, каже центр, зокрема - несправне приладдя для миття рук.
Документи епідрозслідування передали в прокуратуру.
Міська влада раніше повідомляла, що санаторій не мав офіційного дозволу на роботу.
261 дитина приїхала до санаторію з Дніпра 11 липня.
Частина відпочивальників є дітьми учасників АТО, також у санаторії були діти зі школи-інтернату.
Загалом захворіло 46 дітей, 22 з них шпиталізували до інфекційного відділення бердянської дитячої лікарні.
Загрози їхньому життю не було, більшість дітей перебували у стані середньої тяжкості.
Серед їхніх симптомів була температура, блювота і пронос.