Медики розповіли, чому могли захворіти діти в санаторії Бердянська

Копирайт изображения UNIAN

Причиною спалаху кишкової інфекції в санаторії Бердянська могла стати їжа, повідомили в Запорізькму обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Від спалаху, який стався 19-21 липня, постраждали 46 дітей.

Фахівці кажуть, що інфекція могла передатися через гречану кашу, яка була в меню.

З неї виділили умовно-патогенні мікроорганізми, які викликають гострі кишкові інфекції - клебсіелу пневмонію та клебсіелу оксітоку.

Ці ж збудники виявили у 14 хворих дітей.

Крім того, клебсіелу пневмонію знайшли у кухаря і на різних предметах у харчоблоці - зокрема на посуді та інвентарі.

В ході епідрозслідування в санаторії виявили порушення санітарного режиму, каже центр, зокрема - несправне приладдя для миття рук.

Документи епідрозслідування передали в прокуратуру.

Міська влада раніше повідомляла, що санаторій не мав офіційного дозволу на роботу.

261 дитина приїхала до санаторію з Дніпра 11 липня.

Частина відпочивальників є дітьми учасників АТО, також у санаторії були діти зі школи-інтернату.

Загалом захворіло 46 дітей, 22 з них шпиталізували до інфекційного відділення бердянської дитячої лікарні.

Загрози їхньому життю не було, більшість дітей перебували у стані середньої тяжкості.

Серед їхніх симптомів була температура, блювота і пронос.