Саакашвілі позбавили громадянства України - ДМС

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Президент України видав указ про позбавлення українського громадянства екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, йдеться на сайті Державної міграційної служби.

"Президентом України видано указ про втрату громадянства України", - сказано в заголовку повідомлення.

Водночас на сайті президента відповідний указ не публікували.

В адміністрації Порошенка цю інформацію офіційно не коментували.

У "Русі нових сил Міхеіла Саакашвілі" заявили, що перевіряють повідомлення про втрату громадянства їх лідером.

BBC Україна намагається отримати коментар від самого пана Саакашвілі.

У вівторок він повідомляв у Facebook, що перебуває в США.

У повідомленні ДМС сказано, що вона опрацювала матеріали щодо політика, отримані від грузинської сторони. Після цього їх спрямували комісії з питань громадянства при президенті.

За Конституцією, рішення про втрату громадянства приймає глава держави.

У ДМС зазначили, що серед підстав втрати громадянства - набуття особою громадянства "внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів".

Порошенко присвоїв Саакашвілі українське громадянства 30 травня 2015 року.

Політик очолив адміністрацію Одеської області, але в листопаді подав у відставку.

Згодом він заснував партію "Рух нових сил".

Саакашвілі був президентом Грузії з 2008 по 2013 рік. На батьківщині щодо нього порушено кілька кримінальних справ.

На думку депутата Сергія Лещенка, позбавлення громадянства може завадити Саакашвілі повернутися в Україну.

Він "фізично не зможе повернутися в Україну - його затримають в Борисполі після прильоту і першим рейсом екстрадіюють в Грузію", - написав Лещенко у Facebook.