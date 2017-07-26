Британці назвали мурал Бенксі улюбленим твором мистецтва

Копирайт изображения PA Image caption Копія муралу Бенксі, який той намалював у Лондоні у 2002 році

Мурал Бенксі із дівчинкою, що відпускає повітряну кульку у формі серця, назвали ‎улюбленим твором мистецтва британців.‎

За результатами опитування, у якому взяли участь 2 тисячі британців, "дівчинка з кулькою" ‎зайняла перше місце серед 20 робіт, що увійшли до шорт-лісту.‎

Бенксі - анонімний вуличних художник із Брістоля. Цей мурал він створив у 2002 році на ‎стіні одного з магазинів у лондонському районі Шордіч.‎

У 2012 році картонну версію цього ж муралу продали на аукціоні за більш як 73 тисячі ‎фунтів стерлінгів. У 2014 році оригінальну версію роботи зняли зі стіни - її показали на ‎виставці, а потім також продали.‎

На другому місці після цієї роботи у загальному опитуванні - картина художника Джона ‎Констебла "Віз для сіна", на третьому - робота шотландського митця Джека Веттріано ‎‎"Дворецький, який співає".‎‎

Копирайт изображения PA Image caption Картина Джона ‎Констебла "Віз для сіна" (1821 рік) у Музеї Вікторії і Альберта

Копирайт изображения PA Image caption "Дворецький" що співає" (1992 рік) Джека Веттріано

До п'ятірки також увійшли Вільям Тернер із картиною "Останній рейс "Тімірера" і ‎скульптура Ентоні Ґормлі "Янгол Півночі".

Копирайт изображения PA Image caption "Останній рейс "Тімірера" (1839) Вільяма Тернера у Національній галереї