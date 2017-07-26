Британці назвали мурал Бенксі улюбленим твором мистецтва
Мурал Бенксі із дівчинкою, що відпускає повітряну кульку у формі серця, назвали улюбленим твором мистецтва британців.
За результатами опитування, у якому взяли участь 2 тисячі британців, "дівчинка з кулькою" зайняла перше місце серед 20 робіт, що увійшли до шорт-лісту.
Бенксі - анонімний вуличних художник із Брістоля. Цей мурал він створив у 2002 році на стіні одного з магазинів у лондонському районі Шордіч.
У 2012 році картонну версію цього ж муралу продали на аукціоні за більш як 73 тисячі фунтів стерлінгів. У 2014 році оригінальну версію роботи зняли зі стіни - її показали на виставці, а потім також продали.
На другому місці після цієї роботи у загальному опитуванні - картина художника Джона Констебла "Віз для сіна", на третьому - робота шотландського митця Джека Веттріано "Дворецький, який співає".
До п'ятірки також увійшли Вільям Тернер із картиною "Останній рейс "Тімірера" і скульптура Ентоні Ґормлі "Янгол Півночі".