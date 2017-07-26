Копирайт изображения UNIAN Image caption За словами Уляни Супрун, 7 із 10 пацієнтів платили внески до благодійних фондів, що працюють при українських лікарнях

Міністерство охорони здоров'я зобов'язало медичні заклади звітувати про зібрані благодійні ‎внески - як від громадян, так і від компаній і організацій.‎

Указ підписала міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. Нововведення набуде чинності 1 січня ‎‎2018 року.‎

Керівникам лікарень доведеться звітувати про використання зібраних із благодійності коштів ‎щоквартально, при чому відповідний звіт вони мають публікувати у себе на сайті, а також на ‎території самої лікарні - як йдеться в указі, "у загальнодоступному місці".‎

‎"На сьогодні майже у кожному закладі охорони здоров'я працює благодійний фонд, а 7 з 10 ‎пацієнтів платили до нього внески. Обсяги благодійних пожертв - сотні мільйонів гривень, ‎однак до цього часу звітність цих фондів про зібрані кошти часто була недоступною чи ‎непрозорою", - написала міністр Супрун на своїй сторінці у Facebook.‎

Вона пояснила, що новий указ створює механізм для моніторингу коштів, які лікарні ‎отримують у вигляді благодійних внесків, а також зменшує «використання схем», в тому ‎числі корупційних.‎

Міністр висловила сподівання, що з часом медична реформа взагалі позбавить лікарні від ‎необхідності мати при собі благодійні фонди, проте тим часом новий указ має врегулювати ‎діяльність таких благодійних організацій.

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