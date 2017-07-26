Лікарні зобов'язали звітувати про використання благодійних внесків
Міністерство охорони здоров'я зобов'язало медичні заклади звітувати про зібрані благодійні внески - як від громадян, так і від компаній і організацій.
Указ підписала міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. Нововведення набуде чинності 1 січня 2018 року.
Керівникам лікарень доведеться звітувати про використання зібраних із благодійності коштів щоквартально, при чому відповідний звіт вони мають публікувати у себе на сайті, а також на території самої лікарні - як йдеться в указі, "у загальнодоступному місці".
"На сьогодні майже у кожному закладі охорони здоров'я працює благодійний фонд, а 7 з 10 пацієнтів платили до нього внески. Обсяги благодійних пожертв - сотні мільйонів гривень, однак до цього часу звітність цих фондів про зібрані кошти часто була недоступною чи непрозорою", - написала міністр Супрун на своїй сторінці у Facebook.
Вона пояснила, що новий указ створює механізм для моніторингу коштів, які лікарні отримують у вигляді благодійних внесків, а також зменшує «використання схем», в тому числі корупційних.
Міністр висловила сподівання, що з часом медична реформа взагалі позбавить лікарні від необхідності мати при собі благодійні фонди, проте тим часом новий указ має врегулювати діяльність таких благодійних організацій.