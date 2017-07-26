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Майже половина мусульман, що мешкають у США, особисто зазнавали дискримінації ‎упродовж останнього року, свідчать результати опитування, проведеного організацією Pew ‎Research Center.‎

Три чверті опитаних заявили, що у США "багато" дискримінації проти мусульман. При цьому ‎‎74% американських мусульман вважають, що президент Дональд Трамп "недружній" щодо ‎них.‎

Для порівняння, у 2011 році 64% мусульман у США вважали, що тодішній лідер країни Барак ‎Обама був "дружній" щодо них.‎

Найпоширенішою формою дискримінації опитані назвали підозріле ставлення до себе (32%). Далі ‎йдуть вибіркові обшуки в аеропорту (19%), обзивання образливими словами (18%), ‎особлива увага з боку поліції (10%) і фізичні погрози чи напади (6%).‎

Внаслідок цього дехто з опитаних заявив, що не почувається у безпеці. Один із чоловіків ‎сказав: "Нам доводиться із додатковою обережністю стежити за нашим оточенням, знати, де ‎ми, хто знаходиться довкола нас і які у них можуть бути думки щодо ісламу".‎

При цьому люди з вираженою мусульманською зовнішністю - наприклад, жінки, які носять ‎хіджаб - заявили, що частіше стикаються із дискримінацією.‎

Водночас майже половина опитаних заявили, що люди висловлювали їм підтримку через ‎їхню релігію.‎

Доповідь також свідчить, що мусульманська спільнота у США стає дедалі більш ліберальною. ‎До прикладу, відсоток тих, хто вважає, що гомосексуалізм слід приймати, подвоївся у ‎порівнянні із попереднім опитуванням.‎

Дослідники опитали 1001 мусульманина по телефону і запевняють, що вибірка була ‎репрезентативною. ‎