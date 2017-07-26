США: майже половина мусульман зазнавали дискримінації
Майже половина мусульман, що мешкають у США, особисто зазнавали дискримінації упродовж останнього року, свідчать результати опитування, проведеного організацією Pew Research Center.
Три чверті опитаних заявили, що у США "багато" дискримінації проти мусульман. При цьому 74% американських мусульман вважають, що президент Дональд Трамп "недружній" щодо них.
Для порівняння, у 2011 році 64% мусульман у США вважали, що тодішній лідер країни Барак Обама був "дружній" щодо них.
Найпоширенішою формою дискримінації опитані назвали підозріле ставлення до себе (32%). Далі йдуть вибіркові обшуки в аеропорту (19%), обзивання образливими словами (18%), особлива увага з боку поліції (10%) і фізичні погрози чи напади (6%).
Внаслідок цього дехто з опитаних заявив, що не почувається у безпеці. Один із чоловіків сказав: "Нам доводиться із додатковою обережністю стежити за нашим оточенням, знати, де ми, хто знаходиться довкола нас і які у них можуть бути думки щодо ісламу".
При цьому люди з вираженою мусульманською зовнішністю - наприклад, жінки, які носять хіджаб - заявили, що частіше стикаються із дискримінацією.
Водночас майже половина опитаних заявили, що люди висловлювали їм підтримку через їхню релігію.
Доповідь також свідчить, що мусульманська спільнота у США стає дедалі більш ліберальною. До прикладу, відсоток тих, хто вважає, що гомосексуалізм слід приймати, подвоївся у порівнянні із попереднім опитуванням.
Дослідники опитали 1001 мусульманина по телефону і запевняють, що вибірка була репрезентативною.